Bodrum’da Anne-Oğula Senet Şoku Yaşandı

BODRUM’DA ŞAŞIRTAN BORÇ SENEDE

Bodrum’un kırsal Yalıçiftlik Mahallesi’nde yaşayan ve okuma yazma konusunda zorluk çeken Fatmana Altın, oğlu Sinan Altın (32) ile birlikte bir borç senedi ile karşılaşınca büyük bir şok yaşadı. 10 Ekim 2021 tarihinde düzenlenen senette, Fatmana Altın’ın D.Y. isimli şahsa 2 milyon Amerikan doları borçlu olduğuna dair imzasının olduğu görüldü. Altın, gönderilen ödeme emrini görünce ne olduğunu anlayamadı ve senedi ne zaman imzaladığını hatırlamadığını dile getirdi.

İMZA ATLARINA DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMALAR

Fatmana Altın, kendisine “belediyeden geliyoruz, erzak yardımı yapacağız” denilerek imza attırıldığını ve adliye önünde arabuluculuk yapıldığı sırada yine imza attırıldığını söyledi. “Hiçbir kağıdı okutmadılar” diyen Fatmana Altın, ailenin avukatları aracılığıyla D.Y. hakkında resmi belgede sahtecilik suçlamasıyla suç duyurusunda bulundu. Senetteki borçlu olarak belirtilen D.Y.’nin, Altın’ın akli melekelerinin yerinde olmadığına dair rapor verilmiş olan oğlu Sinan Altın’a ait arazilerden bir hisse yerine iki hisse aldığını iddia etti.

DOLANDIRILDIKLARINI İDDİA EDİYORLAR

Anne ve oğlu, dolandırıldıklarını dile getirirken, Fatmana Altın durumu şu sözlerle ifade etti: “Yalan dolanla üzerime bir bayan saldılar, imza attırdılar. Erzak getireceğimiz dediler, bu kağıdı imzala dediler. Kimse bana okutmadı.” Nakit paralarının olmadığını vurgulayan Fatmana Altın, başlarına gelenleri şu şekilde aktardı: “Doları görmedik, dolandırıldık.” Sinan Altın ise, kendisine kağıt okutulmadan zorla imza attırıldığını belirtti ve “Bir tapu satacağız dediler ama iki tapu sattırdılar” dedi.

DAVA SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Davalının avukatları, yapılan işlemlerin akli melekelerin zayıflığı sonrası olduğunu savunarak, “Kısıtlama kararı, satış tarihinden sonradır” ifadelerini kullandı. Mahkeme heyeti, Sinan Altın’ın sigorta hizmet dökümünü talep ederek Bodrum SGK Müdürlüğü’ne müzekkere yazılmasına karar verdi. Ayrıca, gerçekleştirilmiş hukuki işlemlerin geçerliliği konusunda İstanbul Adli Tıp Üst Kurulu’ndan rapor alınmasına hükmedildi. Öte yandan D.Y. ise Fatmana Altın ve oğlunun içerisinde para ve altınların bulunduğu çantasını çalmakla suçladı. Mahkemeye intikal eden olaydaki savcı, Fatmana Altın ve oğlu için beraat talep etti.