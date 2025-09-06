Haberler

Bodrum’da Araç Çarpması Sonucu Ölüm

KAZA SONRASI YAŞANANLAR

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, karşıya geçmeye çalışan Selim Erdoğan Çite (25), bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza anı, çevredeki bir işletmenin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Olay, saat 12.30 civarında Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nde, Turgutreis yönünde meydana geldi.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

T.A. (36) adlı sürücünün idaresindeki 34 UU 6075 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Selim Erdoğan Çite’ye çarptı ve çarpmanın etkisiyle Çite yola savruldu. Durumun bildirilmesi üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine yönlendirildi. Kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Çite, Bodrum Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Ancak tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Kazanın ardından sürücü T.A. gözaltına alındı.

ÖNEMLİ

Haberler

Kırıkkale’de 57 Bin 340 Makaron Ele Geçirildi

Kırıkkale'de düzenlenen operasyonda 57.340 makaron ele geçirildi. Emniyet, tütün kaçakçılığına karşı S.A. ve H.İ.A. hakkında yasal işlem başlattı ve arama gerçekleştirdi.
Haberler

Kilis’te Otomobil Devrildi, İki Yaralı

Kilis-Öncüpınar yolunda bir otomobil devrildi. Sürücü ve yolcusu yaralı olarak hastaneye sevk edildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.