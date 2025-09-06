Bodrum’da Araç Çarpması Sonucu Ölüm

KAZA SONRASI YAŞANANLAR

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, karşıya geçmeye çalışan Selim Erdoğan Çite (25), bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza anı, çevredeki bir işletmenin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Olay, saat 12.30 civarında Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nde, Turgutreis yönünde meydana geldi.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

T.A. (36) adlı sürücünün idaresindeki 34 UU 6075 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Selim Erdoğan Çite’ye çarptı ve çarpmanın etkisiyle Çite yola savruldu. Durumun bildirilmesi üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine yönlendirildi. Kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Çite, Bodrum Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Ancak tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Kazanın ardından sürücü T.A. gözaltına alındı.