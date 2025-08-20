Haberler

Bodrum’da Araç Çarpması Sonucu Ölüm

KAZA SONUCU YAŞAMINI KAYBETTİ

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 78 yaşındaki Emine Ekmekci, hafif ticari aracın çarpması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza, dün gece saat 23.30 sıralarında Atatürk Bulvarı üzerinde gerçekleşti. Konacık yönünden Gümbet Mahallesi’ne doğru giden O.Y. (20), 48 AHM 691 plakalı hafif ticari aracıyla Ekmekci’ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Ekmekci, ağır yaralandı.

KAZA YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Olayın ardından çevredeki vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi. Kısa sürede sağlık ve polis ekipleri kaza yerine ulaştı. İlk müdahalesi yapılan Emine Ekmekci, ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Ekmekci, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazanın ardından başlatılan soruşturma kapsamında, polis hafif ticari araç sürücüsü O.Y.’yi gözaltına aldı.

