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Bodrum’da Aranan Şüpheli Yakalandı

DÖRT AYRI SUÇTAN ARANAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, 4 farklı suç nedeniyle 32 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasına sahip bir şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı. Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların yakalanmasına yönelik kapsamlı bir çalışma yürüttü.

SUÇLARIN DETAYLARI VE YAKALAMA ANI

Edinilen bilgilere göre, hakkında “dolandırıcılık, hükümlü veya tutuklunun kaçması, hırsızlık ve resmi belgede sahtecilik” suçları bulunan 44 yaşındaki İ.D.’nin Bodrum’da olduğu tespit edildi. Jandarma ekipleri, Peksimet Mahallesi’nde gerçekleştirdikleri operasyon ile şüpheli İ.D.’yi yakaladı.

ADLİ İŞLEMLER VE TUTUKLAMA

Gerekli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.D., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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