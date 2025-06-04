Bodrum’da Bayram Hazırlıkları Tamamlandı

HAREKETLİ BAYRAM HAZIRLIKLARI

Bodrum’da, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde yoğun bir hareketlilik gözleniyor. Oteller tüm hazırlıklarını tamamladı ve eğlence mekanları, eğlence programlarını duyurmaya başladı. Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz, “Otellerde yüzde 85’in üzerinde doluluğun olacağını düşünüyoruz. Rezervasyonsuz gelinmemesini istiyoruz” dedi. Muğla’nın önde gelen turizm merkezi Bodrum’da, tatilciler için bayram döneminde hava sıcaklığının 30 derecelerin üzerine çıkması bekleniyor. Denizin su sıcaklığı ise yaklaşık 22 derece seviyesinde olacak.

GÜVENLİK TEDBİRLERİ ARTTIRILDI

Yaz sezonuyla birlikte kapılarını açan oteller, bayram için son hazırlıklarını tamamladı. Eğlence mekanları, programlarına katılacak sanatçıları duyurarak misafirlerini karşılamaya hazırlanıyor. Bodrum’a gelecek olanların huzurlu ve güvenli bir tatil geçirebilmeleri için jandarma, polis, sahil güvenlik ve zabıta ekipleri diğer önlemlerin yanı sıra trafik ve asayiş konularında da tedbirleri artırdı.

Dengiz, otellerde doluluğun yüzde 85’in üzerinde olmasını beklediklerini belirtti. “Hareketli bir bayram olacağı öngörüsündeyiz. Yoğun talep var. Hava yollarında uçaklarda doluluklar mevcut. Oteller bayram için hazır. Bu kapsamda rezervasyonsuz gelinmemesinin ve rezervasyonların son dakikaya bırakılmaması gerektiğinin altını çiziyorum. Tatil dönemlerinde dolandırıcılara karşı çok dikkatli olunması gerekiyor. TÜRSAB onaylı seyahat acentelerinden rezervasyon yapılmasını önemli rica ediyoruz ya da direkt oteli arayarak rezervasyon yaptırılabilir” ifadelerini kullandı.

TATİL FİYATLARI VE FIRSATLARI

Bodrum’da her kesime uygun tatil imkanı olduğunu vurgulayan Dengiz, “Bütçe dostu oteller mevcut. Eğlence mekanlarında konserler ve partiler olacak. Bu nedenle çok hareketli bir bayram tatili bekliyoruz. Herkes bayram için hazır. Bayramdan sonra da doluluk devam edecektir” dedi. Otel fiyatlarının kişi başı günlük 2 bin 500 liradan başlangıç gösterdiğini belirten Bodrum Otelciler Derneği Başkan Yardımcısı Alişir Şahin, hizmet kalitesine göre fiyatların 44 bin liraya kadar çıktığını söyledi.

Şahin, “Bodrum’da her bütçeye göre tatil fırsatı var. Bu yıl nisan-mayıs döneminde tam anlamıyla ilkbahar havası yaşayamadık, ancak bayramda hava çok daha güzel görünüyor. Genel olarak güzel bir bayram olacak. İç pazarın daha hareketli olmasını bekliyoruz. Bayramdan sonra dış pazar hareketliliği tekrar başlayacak. Okullar kapandıktan sonra iç pazar da hareketlenecek” diye ekledi. Ayrıca, bayram tatili nedeniyle Milas-Bodrum Havalimanı’na 22 ek uçak seferi düzenlendiği belirtildi.