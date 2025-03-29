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Bodrum’da Bayram Nedeniyle Denetimler Arttı

DENETİMLER ARTTI

Muğla’nın Bodrum ilçesinde Ramazan Bayramı kutlamaları nedeniyle polis ve jandarma ekipleri yol denetimlerini yoğunlaştırdı. 9 günlük bayram tatilini Bodrum’da geçirmek isteyen vatandaşlar, ilçeye gelmeye başladı. Son 24 saat içerisinde Bodrum’a 10 bin aracın girdiği bilgisi alındı.

NARKOTİK EKİPLERİ DE GÖREVDE

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, denetimlerinin kapsamını genişletti. Bugün Torba Kontrol Noktası’ndaki denetimlerde, narkotik ekipleri ve narkotik arama köpeği “Tina” de yer aldı. Tina’nın desteğiyle ilçeye giren araçlar detaylı bir şekilde arandı. Denetimlerin, bayram tatili boyunca devam edeceği bildiriliyor.

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