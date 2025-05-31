Bodrum’da Beşiktaş Taraftarları Karşıladı

BEŞİKTAŞ BODRUM’A GELDİ

Trendyol Süper Lig’in 38. ve son haftasında yarın deplasmanda Sipay Bodrum FK ile karşılaşacak Beşiktaş, Bodrum ilçesine ulaştı. Türk Hava Yolları’na ait uçakla Milas-Bodrum Havalimanı’na iniş yapan siyah-beyazlı takım, burada bir grup taraftar tarafından coşkuyla karşılandı.

TARAFTARLAR COŞKUSUNU GÖSTERDİ

Taraftarlar, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ve oyunculara sevgi gösterisinde bulundu. Takım, ardından konaklayacağı otele geçerek, karşılaşma hazırlıklarına devam etti.