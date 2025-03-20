Bodrum’da Camcı Dükkanında Cinayet Şüphesi

OLAYIN YAŞANDIĞI YER VE BULUNMA ŞEKLİ

Muğla’nın Bodrum ilçesinde camcı dükkanı sahibi Alaaddin Yıldız, işletmesinde boğazı kesilmiş şekilde ölü bulundu. Olay, Yakaköy Mahallesi Türkmen mevkiindeki dükkanında meydana geldi. Dört çocuk babası Alaaddin Yıldız’dan (53) dün akşamdan bu yana haber alamayan arkadaşları, bugün akşam saatlerinde dükkanına geldi. İçeri giren arkadaşları, Yıldız’ı üzeri battaniye ile örtülü ve boğazı kesilmiş halde buldu.

İHBAR VE POLİS MÜDAHALESİ

İhbarın ardından olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde Yıldız’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri olay yerinde detaylı inceleme gerçekleştirdi. Olayın şüphelisi olduğu değerlendirilen işletme personelinin yakalanması için çalışmalar başladı. Yıldız’ın cenazesi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

YILDIZ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLER

Yıldız’ın çevresindekiler, Alaaddin Yıldız’ın herkese iyilik yaptığını ve kesinlikle kimseye zararı olmadığını belirtti. Arka planda yaşanan bu trajik olay, bölge halkını derinden sarstı.