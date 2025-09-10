Bodrum’da Çevre Skandalı Yaşandı

ÇEVRE SKANDALI BODRUM’DA YAŞANDI

Muğla’nın popüler turizm merkezi Bodrum’da meydana gelen çevre skandalı, birçok kişiyi öfkelendirdi. Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde, kıyıya oldukça yakın bir bölgede zıpkınla bekleyen bir kişi, nesli tükenme tehlikesi altında olan mavi yelken balığını (Istiophorus platypterus) avlarken kaydedildi. Olay, hem yerli hem de yabancı tatilcilerin yoğun olarak bulunduğu bir sahil bölümünde gerçekleşti. Videolarda, balığın kıyıya yaklaştığında zıpkınla hedef alınıp sudan çıkarıldığı anlar net bir şekilde gözler önüne seriliyor.

UZMANLARDAN TEPKİLER GELİYOR

Olayın ardından, deniz biyologları ve çevreciler sosyal medyada tepkilerini ifade etti. Uzmanlar, mavi yelken balığının Akdeniz’de ender rastlanan ve korunması gereken türler arasında olduğuna dikkat çekiyor. Bu tür eylemlerin deniz ekosistemine ciddi zararlar verdiği ve uluslararası koruma yasalarının ihlali anlamına geldiğini belirtiyorlar. Bodrum Belediyesi, yaşananları şiddetle kınadığını duyurarak, “Yasal sürecin takipçisi olacağız” ifadesini kullandı.

HAZARDA OLAN BİR TÜR

Tropikal ve ılıman denizlerde yaşayan mavi yelken balığı, hızlı yüzüşü ve dikkat çekici sırt yüzgeciyle tanınır. Akdeniz’de nadir görülen bu tür, avlanması yasak deniz canlıları arasında yer alıyor. Popülasyonlarının tehlike altında olması nedeniyle koruma altındadır. Çevre örgütleri ve vatandaşlar, bu tür olayların bir daha yaşanmaması için denetimlerin artırılmasını ve cezaların caydırıcı hale getirilmesini talep ediyor.