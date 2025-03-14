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Bodrum’da Cinsel Saldırı Suçlusu Yakalandı

ARANAN ŞAHIS YAKALANDI

Muğla’nın Bodrum ilçesinde ‘cinsel saldırı’ suçundan 26 yıl 3 ay 28 gün hapis cezasıyla aranan bir kişi, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Muğla İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde yürütülen arama çalışmaları devam ediyor.

JANDARMA EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ

Edinilen bilgilere göre, jandarma ekipleri ‘cinsel saldırı’ suçundan kesinleşmiş hapis cezası olan M.K.’nın Bodrum’un Gümbet Mahallesi’nde bulunduğunu saptadı. 38 yaşındaki M.K. için harekete geçen jandarma ekipleri, gerçekleştirdikleri operasyonla şüpheliyi kıskıvrak yakaladı.

TUTUKLANDI VE CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Gözaltına alınan M.K., gerekli işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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