Bodrum’da Çok Sesli Şarkılar Şenliği

ÇOK SESLİ ŞARKILAR ŞENLİĞİ’NE EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

Muğla’nın Bodrum ilçesinde “Çok Sesli Şarkılar Şenliği” düzenleneceği duyuruldu. Organizasyondan gelen bilgilere göre, sanatsal atölyeleriyle bilinen Atölye Piera, 17 Mayıs’ta Dibeklihan Kültür ve Sanat Köyü’nde bu etkinliğe ev sahipliği yapacak. Etkinlikte We Play’in İstanbul vokal grupları ve Bodrum’dan 100’ün üzerinde korist, çok sesli müziğin tüm coşkusunu aynı sahnede paylaşacak. Bodrum’daki Koro Piera’yı çalıştıran şef Haluk Polat’ın yönetiminde sahne alacak koristler, sanatseverler için unutulmaz bir müzik deneyimi sunuyor.

ÖDÜLLÜ PERFORMANS VE TANINMIŞ GRUPLAR

Şenlikte We Play vokal topluluklarından Dem Vokal, Sinope, We Play Choral, K’orient, Yeni Koro, Balkista ile Zülfü Livaneli’nin müzikalinde yer alacak olan An Vokal Bodrum’a katılacak. Çok sesli müzik alanında ödüllü performanslarıyla tanınan seçkin topluluklar, şenliğe farklı bir renk katacak. Haluk Polat’ın Kasım’dan beri Atölye Piera bünyesinde oluşturduğu Koro Piera, Bodrum’un çok sesli mozaiğine katkı sağlamaya devam ediyor. Bu etkinlikte Koro Piera da Bodrum’u temsilen sahnede yer alacak.

ÜCRETSİZ ETKİNLİK VE GELECEK PLANLARI

Piera’nın kurucusu Funda Sayın, etkinliğin ücretsiz olacağını vurgulayarak, çok heyecanlı olduklarını ve şenliğin, gelecekte düzenlemeyi planladıkları uluslararası bir çok sesli koro festivalinin ilk adımı olacağını belirtti.