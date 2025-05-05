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Bodrum’da Dalgıçlar Atıkları Çıkardı

DENİZ TEMİZLİĞİ ÇALIŞMALARI

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, dalgıçlar eşliğinde denizden tonozlar ve atıklar vinç yardımıyla çıkarıldı. Bodrum Bölge Liman Başkanlığından alınan bilgiye göre, Liman Başkanlığı’nın koordinasyonunda yoğun olarak turistlerin denize girdiği Gümbet Koyu’nda yasadışı tonozların (deniz zeminine yerleştirilen tekne bağlanma sistemleri) kaldırılması için temizlik çalışmaları gerçekleştirildi.

DAYANIKSIZ MALZEMELERİN İŞLEVİ YOK

Dalgıçlar, koy içerisinde dalarak tonozlar ve diğer atıkların yer aldığı alanları tespit etti. İlk olarak tonozlar, ardından çöp varilleri ve hurda demir gibi malzemeler vinç yardımıyla denizden kaldırıldı. Uzun süren çabaların ardından toplamda 130 ton atık toplandı. Ayrıca, yasadışı tonoz düzeneklerine teknelerini bağlayan kişilere idari işlemler uygulandığı bildirildi.

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