Bodrum’da Deniz Yatağı Çarpması Oldu

DENİZ YATAĞI KAZASI

MUĞLA’nın Bodrum ilçesinde, üç turistin bulunduğu deniz yatağı, bir sürat teknesi tarafından çekilirken iskeleye bağlı olan bir tekneye çarptı. Olay sonucunda üç turist yaralandı ve kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

OLAYIN GELİŞİMİ

Kaza, saat 13.00 civarında Peksimet Mahallesi Gümüşlük Caddesi’ndeki sahilde gerçekleşti. Polonya uyruklu Kamil Arkadıusz B. (46), Kawa Dagmara M. (36) ve Kaim Jacek H. (47), sürat teknesi tarafından çekilen deniz yatağıyla tur yaparken, yatak iskelede park halinde bulunan başka bir sürat teknesine çarptı. Çarpmanın etkisiyle üç turist deniz yatağından fırlayarak tekneye çarptı.

SAĞLIK EKİPLERİ VE GÜVENLİK

Kazanın ardından, olay yerine sağlık ve Sahil Güvenlik ekipleri çağrıldı. Yaralılara sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı ve ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Kamil Arkadıusz B.’nin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Olay anı, otelin güvenlik kamerasına yansıdı. Tekneyi kullanan su sporları kaptanı H.I. gözaltına alındı ve olayla ilgili soruşturma devam ediyor.