Bodrum’da Dolandırıcılık Olayı Yaşandı

DOLANDIRICILIK OLAYI MUĞLA’DA GERÇEKLEŞTİ

Muğla’nın Bodrum ilçesinde kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılar, bir vatandaşı 40 milyon TL dolandırdı. Dolandırılan vatandaş, parayı elde etmek için kredi çekti, döviz hesaplarını bozdu ve evini sattı. Tüm bu işlemlerle toplamda yaklaşık 40 milyon TL kaybettiği öğrenildi.

EŞ ZAMANLI OPERASYONLARLA YAKALANDILAR

İstanbul, Bursa ve Kocaeli’de düzenlenen eş zamanlı operasyonlar sonucunda 5 şüpheli gözaltına alındı ve adli makamlara sevk edilen şüpheliler tutuklandı. Bodrum’da yaşayan N.K.A. isimli vatandaş, 21 Mayıs tarihinde telefonla aranan dolandırıcılar tarafından polisiye bir operasyona dahil olduğunu öğrenerek paranın transferini gerçekleştirdi.

DOLANDIRILDIĞININ FARKINA VARDI

N.K.A., dolandırıcıların kendisinden talep ettiği miktarı bankadan kredi çekerek, döviz hesaplarını bozdurarak ve evini satarak topladıktan sonra, belirtilen adrese giderek yüklü miktardaki parayı yüzü maskeli bir kişiye teslim etti. Dolandırıldığını fark eden N.K.A., Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne başvurdu.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından koordine edilen özel ekip, olayın aydınlatılması için çalışmalara başladı. Paranın teslim edildiği nokta ve çevresindeki yaklaşık 200 güvenlik kamerası incelemeye alındı. Yapılan analizlerde dolandırıcılık olayına karışan şüphelilerin kimlikleri belirlendi.

KORSAN TAKSİCİLERE YARDIM

Gözaltına alınan şüphelilerin B.Ş., B.E.Y., T.C., A.A. ve İ.A. kimliklerine sahip oldukları tespit edildi. Korsan taksicilik yapan A.A.’nın, bu dolandırıcıları İstanbul’a taşıdığı belirlendi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen paranın bir kısmı, dolandırılan N.K.A.’ya geri verildi.

TUTUKLANDILAR

Emniyetteki işlemlerinin ardından tutulan 5 kişi Bodrum’a getirildi ve adliyeye sevk edilerek tutuklandılar. Dolandırıcılık olayı devam eden araştırma süreciyle aydınlatılmaya çalışılıyor.