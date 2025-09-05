Bodrum’da Düzensiz Göçmen Yakalandı

DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI

Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında yüzerek Yunan adalarına geçmeye çalışan düzensiz göçmen yakalandı. Bodrum’da görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-15) tarafından deniz yüzeyinde bir göçmen olduğu tespit edilince, Sahil Güvenlik Botu (KB-114) bölgeye yöneldi.

GÖÇMENİN İŞLEMLERİ TAMAMLANDI

Ekipler tarafından tuzaklanan 1 düzensiz göçmen, Yunanistan’a geçmeye çalışırken denizde yakalandı. Göçmenin dalış kıyafeti giydiği görüldü. Limana getirilen göçmen, tüm işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.