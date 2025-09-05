Haberler

Bodrum’da Düzensiz Göçmen Yakalandı

DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI

Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında yüzerek Yunan adalarına geçmeye çalışan düzensiz göçmen yakalandı. Bodrum’da görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-15) tarafından deniz yüzeyinde bir göçmen olduğu tespit edilince, Sahil Güvenlik Botu (KB-114) bölgeye yöneldi.

GÖÇMENİN İŞLEMLERİ TAMAMLANDI

Ekipler tarafından tuzaklanan 1 düzensiz göçmen, Yunanistan’a geçmeye çalışırken denizde yakalandı. Göçmenin dalış kıyafeti giydiği görüldü. Limana getirilen göçmen, tüm işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.

Erkek Kuaförü Caner Yıldırım Seyyar Hizmet Veriyor

Eskişehir'de berber Caner Yıldırım, 1,25 milyon TL yatırım yaparak güneş enerjisiyle çalışan minibüsle seyyar berberlik hizmeti sunmaya başladı. Minibüs, çeşitli bakım hizmetleri sunmakta.
Diyarbakır’da 5 Araç Çarpıştı, Hasar

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ölü ya da yaralı bulunmadı. Araçlarda meydana gelen maddi hasar için polis inceleme başlattı.

