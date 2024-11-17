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“Bodrum’da Düzensiz Göçmenler Yakalandı”

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GÖÇMEN KOVULMASI VE YAKALANMALARI

Bodrum açıklarında Sahil Güvenlik Botu (KB-114) tarafından deniz yüzeyinde 2 düzensiz göçmen tespit ediliyor. Dalgıç kıyafetleri ile paletlerini giyen bu göçmenler, Yunan adalarına yüzerek geçme girişiminde bulunuyor. Ancak, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalanıyor.

BOTTAKİ DÜZENSİZ GÖÇMENLER

Aynı zamanda, Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-1) tarafından tespit edilen hareketli fiber karinalı lastik bot, Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-302) tarafından durduruluyor. Botta bulunan 14’ü çocuk toplam 27 düzensiz göçmen yakalanıyor. Ayrıca, bottaki bir göçmen kaçakçısı şüphelisi de gözaltına alınıyor.

GÖÇMENLERİN İŞLEMLERİ

Her iki olay sonucunda, karaya çıkarılan toplam 29 düzensiz göçmen Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderiliyor. Gözaltına alınan göçmen kaçakçısı şüphelisi ile ilgili de adli işlemler başlatılıyor.

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