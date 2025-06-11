Bodrum’da Emekli Polis Düşerek Öldü

GÜNDEME DAMGA VURAN KAZA

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, anahtarını evinde unutan emekli polis memuru Hüseyin Demir (55), evine ulaşmaya çalışırken çatıdan düşerek hayatını kaybetti. Olay, sabah saatlerinde Konacık Mahallesi Turan Sokak’ta gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, anahtarsız eve dönen Demir, ikinci kattaki dairesine çıkmak için apartmanın çatısına tırmandı. Çatı üzerinden evin penceresine ulaşmaya çalışırken dengesini kaybeden Demir, metresel bir yükseklikten beton zemine düştü.

OLAY YERİNDEKİ GÜÇLÜKLER

Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesiyle birlikte olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, emekli polis memurunun olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olay yeri inceleme ekipleri ve savcılık, bölgede detaylı inceleme gerçekleştirdi. Acı haberi alan Demir’in yakınları olay yerine gelerek büyük bir üzüntü yaşadı.

CENAZE İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Hüseyin Demir’in cenazesi, otopsi işlemleri yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma ise devam ediyor.