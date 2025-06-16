Bodrum’da Eski Eş Öldürüldü. Cezası Ağır Olsun

OLAYIN DETAYLARI

Muğla’nın Bodrum ilçesinde Hacı Ömer Alçı (45), eski eşi Hüsne Topal’ı (39) tabancayla vurup öldürdü. Hüsne Topal’ın annesi Hatun Topal, bu duruma ilişkin “En ağır cezayı alsın” şeklinde bir açıklama yaptı. Olay, geçen yıl 24 Temmuz’da saat 16.30 sularında Geriş Mahallesi 6012 Sokak’ta gerçekleşti. Hacı Ömer Alçı, 2021 yılında boşandığı Hüsne Topal’ın evine giderek, ikili arasında bir tartışma başladı. Alçı, tartışmanın büyümesi üzerine Hüsne Topal’a şiddet uyguladı. Topal yere düştüğü esnada yardım için bağırdı. Arkadaşları Sedat Tüter (43) olaya müdahale etmeye çalıştı fakat Hacı Ömer Alçı, tabancasını çıkararak sırayla Hüsne Topal ve Tüter’e ateş açtı. İkisi de kanlar içerisinde yere yığılırken, Hacı Ömer Alçı olay yerinden kaçtı. Yaralı olan Hüsne Topal hastaneye kaldırılmasına rağmen hayatını kaybetti. Hacı Ömer Alçı daha sonra polis ekipleri tarafından yakalandı. Ayrıca, suça karışan silahı gizleyen Bedirhan Alçı (20) da gözaltına alındı. Bodrum’a deprem sonrası yerleşen Hüsne Topal’ın cenazesi memleketi Hatay’da defnedildi. Hacı Ömer Alçı ve oğlu Bedirhan Alçı tutuklandı; Bedirhan Alçı, 23 Ağustos’ta adli kontrolle serbest bırakıldı.

İDDİANAME VE SUÇLAMALAR

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturmasını nihayetlendirerek 8 sayfalık bir iddianame hazırlandı. İddianamede Hacı Ömer Alçı için kasten eski eşi Hüsne Topal’ı öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi. Sedat Tüter için kasten öldürmeye teşebbüs suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis cezası talep edilirken, Bedirhan Alçı içinse suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçundan 5 yıla kadar hapis isteniyor. Hacı Ömer Alçı’nın ifadesine göre, aralarında olan 250 bin lira alacak meselesi tartışmanın sebebi oldu. İddianamede Hacı Ömer Alçı’nın Hüsne Topal’a tehditlerde bulunduğu bilgisi de yer aldı.

DURUŞMA VE SAVUNMALAR

Bodrum 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün davanın ikinci duruşması yapıldı. Duruşmaya, tutuklu sanık Hacı Ömer Alçı, tutuksuz sanık Bedirhan Alçı, Hüsne Topal’ın annesi Hatun Topal ve ailesi ile avukatları katıldı. Hatun Topal, davadan vazgeçmediğini belirterek “Hacı Ömer Alçı en ağır cezayı alsın” dedi. Sanık lehine tanıkların dinlenmesinin reddedilmesi yönünde avukatların karşılıklı beyanları sonrasında Hacı Ömer Alçı, “Çok pişmanım, onun yerine ben ölseydim daha iyi” diyerek savunma yaptı. Mahkeme heyeti, Sedat Tüter’in sağlık durumuna dair rapor talep edip, tanıkların dinlenmesinin reddine karar vererek duruşmayı 14 Ekim tarihine erteledi.