Bodrum’da Fırtına ve Kum Fırtınası Felaketi

FIRTINA VE ÇÖL TOZU ETKİSİ

Muğla’nın Bodrum ilçesinde etkili olan fırtına, pek çok olumsuz duruma sebep oldu. Bu fırtına nedeniyle tekneler battı, ağaçlar devrildi ve bazı mahallelerde elektrik kesintileri yaşandı. Bodrum, Kuzey Afrika’dan gelen çöl tozlarının etkisine girdi. Dün akşam saatlerinden itibaren ilçeye giriş yapan çöl tozları, özellikle araçların üstünü çamurla kapladı. Sürücüler, sabah uyandıklarında araçlarını çamur içinde bulunca yağmurlu havaya rağmen oto yıkamacılara yöneldi. Bazı oto yıkamacıların önünde yoğunluk gözlemlendi.

FIRTINA HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Dünden bu yana devam eden fırtına, Bodrum’da hayatı adeta kabusa çevirdi. Hızı zaman zaman 100 kilometreye kadar ulaşan fırtına, 30’dan fazla ağacı devirdi. Devrilen ağaçlar, yolda trafik akışını olumsuz yönde etkiledi. Bazı mahallelerde elektrik tellerinin kopması nedeniyle elektrik kesintileri yaşandı. İlçeye bağlı Ortakent ve Bitez mahallelerinde amatör balıkçı tekneleri sulara gömüldü. Toplamda 6 teknenin battığı bildirildi. Batan teknelerden bazıları vinç yardımıyla kurtarıldı. Gümbet açıklarında sürüklenen ve içinde 3 kişinin bulunduğu 38 metre boyundaki tekne, Kıyı Emniyeti ekipleri tarafından güvenli alana çekildi. Bodrum’da fırtına ile birlikte etkili olan sağanak yağış da bazı noktalarda trafik akışını olumsuz yönde etkiledi.