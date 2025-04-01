Bodrum’da Fırtına ve Sağanak Etkili Oluyor

BODRUM’DA FIRTINA VE SAĞANAK ETKİSİ

Muğla’nın Bodrum ilçesinde etkili olan fırtına, ciddi hasara yol açtı. Fırtına dolayısıyla birçok tekne battı ve ağaçlar devrildi. Ayrıca, bazı mahallelerde elektrik kesintileri yaşanarak, yerel yaşam zor bir hale geldi. Bodrum, Kuzey Afrika’dan gelen çöl tozlarının etkisiyle de karşı karşıya kaldı. Dünkü akşam saatlerinden itibaren ilçeyi etkisi altına alan çöl tozları, özellikle araçların üzerinde çamur birikintilerine neden oldu. Sürücüler, sabah uyandıklarında çamurla kaplanmış araçlarıyla karşılaşınca, yağmurlu havaya rağmen oto yıkamacılara akın etti. Oto yıkamacılar önünde yoğunluk gözlemlendi.

FIRTINA HIZI 100 KM’YE ULAŞTI

Dünden beri etkili olan fırtına, günlük yaşamı olumsuz bir şekilde etkiledi. Fırtınanın hızı zaman zaman 100 kilometreye kadar ulaştı ve bu durum, 30’dan fazla ağacın devrilmesine yol açtı. Devrilen ağaçlar, özellikle trafik akışını zorlaştırarak, bazı yolları kapattı. Ayrıca, bazı mahallelerde elektrik tellerinin kopması sonucu elektrik kesintileri yaşandı. Bodrum’a bağlı Ortakent ve Bitez mahallelerinde amatör balıkçı tekneleri sulara gömüldü ve toplamda 6 tekne battı. Batan teknelerden bazıları vinç yardımıyla kurtarıldı. Gümbet açıklarında sürüklenen, içinde 3 kişinin bulunduğu 38 metre uzunluğundaki tekne, Kıyı Emniyeti ekipleri tarafından güvenli bir bölgeye çekildi. Bodrum’daki fırtına ile birlikte etkili olan sağanak yağış, ayrıca trafik akışını olumsuz yönde etkiledi.