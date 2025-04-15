Bodrum’da Gencin Altınları Polis’e Teslimi

GENÇ KAĞIT TOPLAYICISININ ALTIN TESLİMİ

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bir kağıt toplayıcısı olan genç, çöpten bulduğu altınları emniyete teslim etti. Edinilen bilgilere göre, Bodrum’da 22 yaşındaki Aslan Kalkay, kağıt toplarken siyah bir poşet buldu. Poşeti açtığında içinde 6 çeyrek altın, 1 yarım altın, bir madalyon tipi Osmanlı Tuğrası ve 2 altın zincir olduğunu gördü.

ALTINLARIN GERÇEKLİĞİ TAHKİK EDİLİYOR

Genç, bulduğu altınları hemen kuyumcuya götürdü. Kuyumcuda altınların gerçek olduğunu öğrenince, bu değerli eşyaları Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne teslim etti. Temizlik sırasında yanlışlıkla çöpe atıldığı belirlenen altınlar, emniyet müdürlüğünde sahibine iade edildi. Aslan Kalkay, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Altını bulduktan sonra tabii ki de gerçek altın olduğuna inanmadım herkes gibi. Kuyumcuya gidip teyit ettirdikten sonra direkt karakola getirdim. Fiyatının 300 bin lira civarında olduğunu düşünüyorum. Sonuçta herkesin kendi malı mülkü. Kimsenin malı mülkünü almaya hakkım yok. Bana yardımcı oldukları için polise teşekkür ederim.” şeklinde konuştu.

POLİS TARAFINDAN İŞ VERİLİYOR

Öte yandan, polis tarafından Aslan Kalkay’a yeni bir iş bulunduğu ve bu durumun kendisine destek olacağı öğrenildi.