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Bodrum’da Hıdırellez Şenliği Gerçekleştirildi

ŞENLİK SONA ERDİ

Muğla’nın Bodrum ilçesindeki “Uluslararası Hıdırellez Şenliği” etkinliği tamamlandı. Bodrum Kent Konseyi Tanıtım ve Etkinlik Çalışma Grubu, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle Kumbahçe Mahallesi’ndeki Giritli Teyze Plajı’nda bu şenliği düzenledi. Şenlik süresince gıda ve hediyelik eşya stantları kuruldu, çeşitli gösteriler yapıldı ve konserler ile eğlenceler gerçekleştirildi. Ayrıca, etkinlikte ateş yakılarak bazı geleneksel ritüeller de uygulandı.

TEŞEKKÜR AÇIKLAMALARI

Kumbahçe Muhtarı Zehra Bilgin, “Uluslararası Hıdırellez Şenliği” ile katılımcıların eğlenceli vakit geçirdiğini ifade ederek, etkinliğe katılanlara ve destek verenlere teşekkür etti. Bu tür etkinliklerin yerel topluluk açısından önemini vurgulayan Bilgin, şenliğin başarılı geçmesine katkıda bulunan herkese minnettarlığını dile getirdi.

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