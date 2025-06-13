Bodrum’da Hırsızlıkla Aranan Şüpheli Yakalandı

HIRSIZLIK SUÇUNDAN ARANAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, hırsızlık suçlarından dolayı 16 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası ile aranan bir şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, aranan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik faaliyetlerini sürdürüyor.

OPERASYONLA GÖZALTINA ALINDI

Alınan bilgilere göre, hakkında ‘adet gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık, tahsis gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık ve kullanım gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık’ suçları olmak üzere toplamda 16 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan O.C. (24), Bodrum’da tespit edildi. İslamhaneleri Mahallesi’nde gerçekleştirilen operasyon neticesinde yakalanan şahıs, adliyeye sevk edildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

O.C., çıkarıldığı adli makamlarda tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Şu an için Bodrum’daki jandarma çalışmaları devam ediyor.