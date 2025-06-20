Bodrum’da Hız Sınırı Uygulandı

DENİZ KAZALARINI ÖNLEMEK İÇİN HIZ SINIRI GETİRİLDİ

Muğla’nın Bodrum ilçesindeki koylarda, yaz aylarında yaşanan deniz kazalarının önüne geçmek için sürat tekneleri ve botlara hız sınırlaması getirildi. Bodrum Bölge Liman Başkanlığı yaptığı duyuruda, bu kapsamda 6 deniz mili süratle seyretmeleri yönünde bir hız sınırı uygulamasına geçildiğini belirtti.

SURAT TEKNE VE BOT SAHİPLERİNE DUYURU

Bodrum Bölge Liman Başkanlığı, denizci, kaptan ve yat sahiplerine hitaben bir açıklama yaptı. Duyuruda, “Bodrum yarımadasında birçok gezi, spor, eğlence amaçlı tekneler ve yatların uğrak yeri olan Türkbükü koyu, Cennet koyu, Gündoğan koyu, Bodrum merkez liman girişi, Kumbahçe mevkisi, Adaboğazı mevkisi, Pabuç koyu ile Orak Adası gibi koylarda Limanlar Yönetmeliği uyarınca deniz trafiğinde herhangi bir deniz kazası yaşanmaması, denizden yararlanan yerli ve yabancı turistlerin herhangi bir kaza sonucu yaralanmalarının önüne geçebilmek” amacıyla hız sınırı uygulaması başlatıldığını kaydetti.

HIZ SINIRINA UYMAYANLARA CEZA

Duyuruda, “yakınından geçen gemi ve deniz araçlarının faaliyetlerine engel olmayacak hızda seyretmeleri adına Bodrum Bölge Liman Başkanlığı’nca emniyetli hız sınırı uygulaması olarak, saatte 6 deniz mili sürat ile seyretmeleri yönünde” ifadeleri kullanıldı. Ayrıca, yerli ve yabancı turistlerin yaralanma ve tehlikeye maruz kalmaması için yat ve tekne sahiplerinin bu konuya dikkat etmeleri istendi. Hız sınırına uymayanlar hakkında ise, Limanlar Kanunu uyarınca gerekli idari para ceza işlemlerinin uygulanacağı bildirildi.