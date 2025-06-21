Bodrum’da Hız Sınırlaması Uygulandı

DENİZ KAZALARINI ÖNLEMEK İÇİN HIZ SINIRLAMASI

Muğla’nın Bodrum ilçesindeki koylarda yaz aylarında sıkça yaşanan deniz kazalarının önüne geçmek amacıyla sürat tekneleri ve şişme botlar için hız sınırlaması getiriliyor. Bodrum Bölge Liman Başkanlığı, önceki yıllarda meydana gelen aşırı hız olayları nedeniyle denizciler, kaptanlar ve yat sahipleri için bir duyuru yayımladı.

KAZA RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN UYGULAMA BAŞLATILDI

Duyuruda, “Bodrum yarımadasında birçok gezi, spor, eğlence amaçlı tekneler ve yatların uğrak yeri olan Türkbükü koyu, Cennet koyu, Gündoğan koyu, Bodrum merkez liman girişi, Kumbahçe mevkisi, Adaboğazı mevkisi, Pabuç koyu ile Orak adası gibi koylarda Limanlar Yönetmeliği uyarınca deniz trafiğinde herhangi bir deniz kazası yaşanmaması, denizden yararlanan yerli ve yabancı turistlerin herhangi bir kaza sonucu yaralanmalarının önüne geçebilmek için emniyetli hız sınırı uygulaması başlatılmıştır. Hız sınırı, bu bölgelerdeki deniz araçlarının saatte 6 deniz mili hızla seyretmesi şeklindedir” denildi.

HIZ SINIRINA UYMAYANLARA CEZA UYGULANACAK

Ayrıca, “Denizden yararlanmakta olan yerli ve yabancı turistlerin herhangi bir yaralanma veya tehlikeye maruz kalmaması adına, yat ve tekne sahipleri bu konuda uyarılmakta ve hız sınırına uymayanlar hakkında Limanlar Kanunu uyarınca gerekli idari para ceza işlemi uygulanmaktadır” şeklinde belirtildi.