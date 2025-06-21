Haberler

Bodrum’da Hız Sınırlaması Uygulandı

DENİZ KAZALARINI ÖNLEMEK İÇİN HIZ SINIRLAMASI

Muğla’nın Bodrum ilçesindeki koylarda yaz aylarında sıkça yaşanan deniz kazalarının önüne geçmek amacıyla sürat tekneleri ve şişme botlar için hız sınırlaması getiriliyor. Bodrum Bölge Liman Başkanlığı, önceki yıllarda meydana gelen aşırı hız olayları nedeniyle denizciler, kaptanlar ve yat sahipleri için bir duyuru yayımladı.

KAZA RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN UYGULAMA BAŞLATILDI

Duyuruda, “Bodrum yarımadasında birçok gezi, spor, eğlence amaçlı tekneler ve yatların uğrak yeri olan Türkbükü koyu, Cennet koyu, Gündoğan koyu, Bodrum merkez liman girişi, Kumbahçe mevkisi, Adaboğazı mevkisi, Pabuç koyu ile Orak adası gibi koylarda Limanlar Yönetmeliği uyarınca deniz trafiğinde herhangi bir deniz kazası yaşanmaması, denizden yararlanan yerli ve yabancı turistlerin herhangi bir kaza sonucu yaralanmalarının önüne geçebilmek için emniyetli hız sınırı uygulaması başlatılmıştır. Hız sınırı, bu bölgelerdeki deniz araçlarının saatte 6 deniz mili hızla seyretmesi şeklindedir” denildi.

HIZ SINIRINA UYMAYANLARA CEZA UYGULANACAK

Ayrıca, “Denizden yararlanmakta olan yerli ve yabancı turistlerin herhangi bir yaralanma veya tehlikeye maruz kalmaması adına, yat ve tekne sahipleri bu konuda uyarılmakta ve hız sınırına uymayanlar hakkında Limanlar Kanunu uyarınca gerekli idari para ceza işlemi uygulanmaktadır” şeklinde belirtildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Elazığ’da Sınav İçin Öğrenciler Yetiştirildi

Elazığ'da YÜKSEKÖĞRETİM Sınavı'nın ilk aşamasına yetişemeyen öğrencilere, belediye ekipleri tarafından araç temin edilerek sınav merkezine ulaşmaları sağlandı.
Haberler

Bilecik Gençlik Ve Spor, Antrenörleri Kutladı

Bilecik'te, Dünya Antrenörler Günü etkinliğinde gençlik ve spor müdürü, antrenörlerin katkılarını kutladı. Pasta kesimi ve hediyelerle antrenörlere teşekkür edildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.