Bodrum’da İki Genç Ölü Bulundu

OLAYIN MAHALLİ VE ZAMANLAMASI

Muğla’nın Bodrum ilçesindeki Yahşi Mahallesi, 2356’ıncı Sokak’ta saat 17.30 sıralarında, sevgili oldukları belirtilen Berk Köse (31) ile Ezgi El (28), tabancayla başından vurulmuş şekilde ölü bulundu. Berk Köse’nin yakınları, kendisinden haber alamayınca oturduğu daireye gitmeye karar verdi.

BULUNMA ANI VE İLK YAPILAN İNCELEME

Kapıyı açarak içeri giren yakınları, Köse ve El’i yerde kanlar içerisinde hareketsiz görünce hemen durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri kısa sürede olay yerine sevk edildi. İlk incelemede, Köse ve El’in tabancayla başından vurulduğu tespit edildi.

OTOPSİ SÜRECİ VE POLİS ARAŞTIRMASI

Savcı ile polis ekipleri, olay yerindeki incelemelerini tamamladıktan sonra El ve Köse’nin cansız bedenlerini otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu morguna gönderdi. Bu bağlamda, polis olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatırken, çevredeki güvenlik kameraları da detaylı bir şekilde incelenmeye alındı.