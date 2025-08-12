Bodrum’da İki Kişi Ölü Bulundu

OLAYIN YERİ VE BULUNAN KİŞİLER HAKKINDA

Muğla’nın Bodrum ilçesinde gerçekleşen olayda, 2 kişinin evde başlarından silahla vurulmuş halde ölü bulunması dikkati çekiyor. Yahşi Mahallesi Hürriyet Caddesi’nde kalan Berk Köse’ye ulaşamayan yakınları, onun yaşadığı eve gitmeye karar verdi.

OLAYIN DETAYLARI VE İHBAR

Kapıyı açan yakınlar, Köse ve onun kız arkadaşı olduğu belirlenen Ezgi El’i kanlar içerisinde hareketsiz halde buldu. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar sonrası bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

İNCELEME VE OTOPSİ SÜRECİ

Gerçekleştirilen incelemede, Köse ve El’in tabancayla başından vurularak hayatlarını kaybettikleri tespit edildi. Olay yeri üzerinde savcı ve polis ekipleri detaylı bir çalışma yaptıktan sonra cesetler, otopsi işlemleri için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.