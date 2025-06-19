Haberler

Bodrum’da İki Motosiklet Çarpıştı

KAZA HENÜZ BELİRLENEMEYEN NEDENLE MEYDANA GELDİ

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, aynı yönde ilerleyen iki motosiklet çarpıştı. Bu talihsiz kazada devrilen motosikletlerden yola fırlayan sürücüler Erhan G. (24) ve Müjdat K. (38) hayatını kaybetti. Kaza, saat 21.30 sularında Turgutreis-Akyarlar yolunda gerçekleşti.

SAVRULAN SÜRÜCÜLERİN SAĞLIK DURUMLARI KÖTÜYDÜ

Alınan bilgilere göre, Müjdat K.’nın kullandığı 48 AGA 709 plakalı motosiklet, aynı istikamette seyir eden Erhan G.’nin kontrolündeki 48 AUE 041 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürücüler yola savruldu. Olayı görenlerin ihbarı üzerine sağlık ve jandarma ekipleri bölgeye yönlendirildi. Ağır yaralı olarak hastanelere kaldırılan Müjdat K. ve Erhan G., doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Jandarma, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

ÖNEMLİ

Haberler

Çeşme Açıklarında 34 Göçmen Kurtarıldı

Çeşme açıklarında motor arızası sonucu sürüklenen lastik bottaki 34 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı ve İl Göç İdaresi'ne gönderildi.
Haberler

Başiskele’de Kazada 2 Yaralı Vardır

Başiskele'de otomobil, akaryakıt istasyonu tabelasına çarparak takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı, biri ağır. Yaralılar hastaneye sevk edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.