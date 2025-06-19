Bodrum’da İki Motosiklet Çarpıştı

KAZA BODRUM’DA MEYDANA GELDİ

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, aynı yönde ilerleyen iki motosiklet birbirine çarptı. Bu kazada devrilen motosikletlerden yola savrulan sürücüler Erhan G. (24) ve Müjdat K. (38) yaşamını yitirdi. Kaza, Turgutreis-Akyarlar yolunda saat 21.30’da gerçekleşti.

İddialara göre, Müjdat K. yönetimindeki 48 AGA 709 plakalı motosiklet, aynı yönde giden Erhan G. tarafından idare edilen 48 AUE 041 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle her iki sürücü de motosikletlerinden yola düştü. Olayı görenlerin ihbarı üzerine sağlık ve jandarma ekipleri bölgeye yönlendirildi.

Ağır yaralı olan iki sürücü, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere götürüldü. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Müjdat K. ve Erhan G. kurtarılamadı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.