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Bodrum’da Kaçak Yapı Yıkıldı

KAÇAK YAPILAR YIKILDI

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, doğal sit alanı ve kesin korunacak hassas bölgede bulunan kaçak yapılar, yetkililer tarafından yıkıldı. Bodrum Kaymakamlığı Milli Emlak Müdürlüğü, Adaboğazı mevkisinde korunması gereken bölgedeki kaçak yapı bilgisi alır almaz harekete geçti.

BODRUM BELEDİYESİ EKİPLERİ GÖREVDE

Müdürlük yetkilileri ve Bodrum Belediyesi yıkım ekibi, zabıta ve polis eşliğinde botla belirtilen alana ulaştı. Yıkım kararı, kaçak yapı sahibiyle görevliler arasında kısa süreli bir tartışmaya sebep oldu.

Ekipler, kaçak yapıyı balyozlarla yıkarak alanı temizledi. İşlemler sırasında alandaki çöp ve eşyalar da kaldırılarak bölgenin doğal yapısına uygun hale getirilmesi sağlandı.

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