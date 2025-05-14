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Bodrum’da Kaçmaya Çalışan Şüpheli Yakalandı

CİNAYET SUÇUNDAN ARANAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Bodrum ilçesinde, cinayet suçlamasıyla aranmakta olan bir şüpheli yatla ülke dışına kaçmaya çalışırken jandarma ekipleri tarafından yakalandı. İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı İstihbarat Kısım Amirliği ve Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı İstihbarat Şubesi, İstanbul’da iki çete arasında meydana gelen bir olayda bir kişiyi öldürme suçlamasıyla hakkında arama kararı bulunan Rasim B’nin Bodrum’da olduğunu tespit etti.

YATTA YAPILAN ARAMADA SUÇ ALETİ BULUNDU

Ekipler, şüphelinin Gündoğan Koyu açıklarındaki lüks motoryatla yurt dışına kaçma hazırlığı içinde bulunduğunu belirleyerek ilgili operasyonu başlattı. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda harekete geçen güvenlik güçleri, yasa dışı yollarla ülkeyi terk etmeye çalışan şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan aramalarda, yatın gizli bir bölmesinde suç aleti olan bir tabanca ile 5 bin avro ele geçirildi. Gözaltına alınan Rasim B’nin, işlemleri tamamlandıktan sonra İstanbul’a gönderildiği öğrenildi.

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