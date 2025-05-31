Bodrum’da Kaza: 16 Yaralı, İnceleme Başlatıldı

KAZADA YARALANANLARIN SAYISI ARTIYOR

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, bir personel servisi ve otomobilin çarpıştığı kazada toplamda 16 kişi yaralanıyor. Kaza, saat 17.30 civarında Güvercinlik Mahallesi’nde, Bodrum yönüne doğru gerçekleşiyor. Ahmet K. yönetimindeki 48 S 1221 plakalı servis minibüsü, önünde ilerleyen İlyas Ç. yönetimindeki 48 ARP 670 plakalı otomobille çarpışıyor.

KAZA SONRASI GÜVENLİK EKİPLERİ GÖREVDEN ALIYOR

Çarpışmanın etkisiyle hem otomobil hem de servis minibüsü refüje çıkıyor. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk ediliyor. Yaralanan 16 kişi, sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırılıyor. Kaza sebebiyle Bodrum istikametine giden araç trafiği kontrollü olarak tek şeritten sağlanıyor ve uzun kuyruklar meydana geliyor.

KAZA İNCELEME ALTINDA

Olayla ilgili olarak inceleme başlatılıyor. Bu kaza sonrası, bölgedeki güvenlik önlemleri arttırılıyor ve kazanın sebebi hakkında detaylı bir rapor hazırlanması bekleniyor.