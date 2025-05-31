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Bodrum’da Kaza, 16 Yaralı Var

KAZA ANIMSATMASI VE YARALILAR

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bir personel servisi ile bir otomobilin çarpıştığı kazada toplamda 16 kişi yaralandı. Kaza, akşam saat 17.30 sıralarında Güvercinlik Mahallesi yönünde Bodrum istikametinde gerçekleşti. Ahmet K. yönetimindeki 48 S 1221 plakalı servis minibüsü, önünde giden İlyas Ç. yönetimindeki 48 ARP 670 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hem otomobil hem de servis minibüsü refüje çıktı.

ACİL YARDIM VE TRAFİK DURUMU

Kaza sonrası durumu bildirenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Yaralanan 16 kişi, sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere taşındı. Kaza nedeniyle Bodrum istikametinde araç trafiği kontrollü bir şekilde tek şeritten sürdürülmekteydi. Bu durum, uzun araç kuyruklarının oluşmasına neden oldu. Kazayla ilgili inceleme süreci başlatıldı.

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