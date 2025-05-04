Bodrum’da Kaza, 3 Kişi Yaralandı

KAZA SONRASI YARALILAR

Muğla’nın Bodrum ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında 2’si yaya 3 kişi yaralandı. Olay, Muhammed Enes C. (20) tarafından yönetilen 48 AHL 952 plakalı otomobilin, İnönü Caddesi üzerinde iki yayaya çarpmasıyla gerçekleşti. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, yol kenarında bulunan bir konteynere çarparak durabildi.

Olayın ardından meydana gelen kazayı görenler durumu hemen yetkililere bildirdi. Kısa bir süre içinde sağlık ve polis ekipleri olay yerine ulaştı. Kazada yaralanan sürücü ve yayalar, Dural Ö. (44) ve Muhammet Tayyar B. (42), sağlık ekipleri tarafından hızlı bir şekilde ilçedeki hastanelere götürüldü. Yaralılara gerekli tıbbi müdahalelerin yapılması amacıyla acil durum hizmetleri devreye girdi.