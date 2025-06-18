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Bodrum’da Kedi, AKUT Tarafından Kurtarıldı

KEDİ, APARTMAN DUVAR BOŞLUĞUNDAN KURTARILDI

Bodrum’un Yalıkavak Mahallesi’nde, bir apartmanın duvar boşluğunda kalan kedi, ekiplerin çabalarıyla kurtarıldı. Apartman sakinleri, duvar boşluğundan gelen kedi sesinin farkına vararak durumu Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Bodrum ekibine bildirdi.

EKİPLER DUVARI KIRDILAR

İhbar üzerine hızla bölgeye ulaşan AKUT ekipleri, bir hilti kullanarak duvarı kırarak kediyi kurtarmak için harekete geçti. Kurtarma işlemi başarılı bir şekilde gerçekleştirildi ve kedi, sahibine teslim edildi. Kedinin 11 gündür duvar boşluğunda mahsur kaldığı bilgisi verildi.

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