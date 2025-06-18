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Bodrum’da Kedi, Duvar’dan Kurtarıldı

KEDİ DÜVAR BOŞLUĞUNDA MAHSUR KALDI

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, apartmanın duvar boşluğuna sıkışan kedi, ekiplerin müdahalesi ile kurtarıldı. Yalıkavak Mahallesi’nde, apartmanın duvarından gelen kedi seslerini duyan vatandaşlar, durumu Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Bodrum ekibine bildirdi.

EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

İhbar sonrası bölgeye ulaşan ekipler, kediyi kurtarmak için duvarı hilti ile kırdı. Yapılan çalışmalar sonucunda, kedinin kurtarıldığı ve sahibine teslim edildiği açıklandı. Kedinin, tam 11 gün boyunca duvar boşluğunda mahsur kaldığı ifade edildi.

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