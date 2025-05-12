Bodrum’da Kıymanın Rengi Şüphe Uyandırdı

BODRUM’DA GIDA GÜVENLİĞİ TARTIŞMALARI

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bulunan Türkbükü’ndeki bir Migros mağazasında kaydedilen görüntüler, gıda güvenliği açısından endişelere yol açtı. Tüketim tarihi yaklaşan ürünler arasında indirimli olarak sunulan kıymanın renginin kahverengiye dönmesi dikkat çekti. Genellikle kırmızı olan kıymanın kahverengi tonlarına bürünmesi, ürünün tazeliği konusunda soru işaretleri oluşturdu.

Gıda uzmanları, bu tür renk değişimlerinin genelde bozulmanın göstergesi olabileceğini belirtiyor. Özellikle indirimli et ürünlerinin satın alınırken daha dikkatli olunması gerektiğini vurguluyorlar. Tüketicilerin gıda ürünlerinde görsel ve renk değişimlerine dikkat etmeleri oldukça önemli.

Denetle’nin sosyal medya hesabında paylaşılan görüntüye yapılan yorumlar, duruma tepkileri ortaya koydu. Bazı kullanıcılar “İndirimli ürün satılabilir ama sağlıksız olanı değil” ve “Bu kıymanın rengi uyarı veriyor” gibi ifadelerle rahatsızlıklarını dile getirdi. Tüketicilerin gıda güvenliği konusunda daha bilinçli olmaları gerektiği bir kez daha gündeme geldi.