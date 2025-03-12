Bodrum’da Kontrolden Çıkan Araç Dükkanına Daldı

KAZA ANINDA YAŞANANLAR

Muğla’nın Bodrum ilçesinde meydana gelen bir olayda, kontrolsüz şekilde ilerleyen bir otomobil, bir kokoreç dükkanına çarptı. Alınan bilgilere göre, Turgutreis Mehmet Hilmi Caddesi’nde seyreden otomobil, sürücüsünün bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Önce park halindeki bir araca çarparak yolun karşısına geçen araç, kokoreççinin camekanına çarparak durdu. Kaza anında işletme içerisinde bulunanlar büyük bir panik yaşadı.

SÜRÜCÜ KAYIPLARA KARIŞTI

Kaza sonrasında sürücü araçtan inerek, hiçbir şey olmamış gibi yaya olarak olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine bölgeye trafik ve jandarma ekipleri geldi. Olayda kazaya karışan araç bölgede bulundu ve kaldırıldı. İşletmede maddi hasar oluştu. Ayrıca, kazanın meydana geldiği sırada iş yerinde küçük bir kız çocuğunun bulunduğu, ancak kazadan kısa süre önce oradan ayrıldığı bilgisi edinildi. Kaza anı, güvenlik kameraları tarafından da kaydedildi.