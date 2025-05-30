Bodrum’da Legasea Yatı Suya İndirildi

MUĞLA’DA YENİ YAT İNŞAATI TAMAMLANDI

Muğla’nın Bodrum ilçesinde üretilen ‘Legasea’ isimli yat, 50 metre uzunluğu ve 1,2 milyar lira değeriyle yapılan törenle suya indirildi. İçmeler mevkisinde yer alan firma tarafından üretilen bu süper lüks yatın üretimi yakın zaman önce tamamlandı. Yat, 4 güverteden meydana geliyor ve toplamda 12 kişilik 6 misafir kabini, 2 salon ile 10 personel için 5 kabin barındırıyor. Yatın denize indirilmesi için firmanın tersanesinde bir tören düzenlendi. Bu etkinlikte Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Belediye Başkan Vekili Emel Çakaloğlu, STK temsilcileri, firma yetkilileri ve birçok davetli yer aldı. Yat, denize indirilirken sirenlerle kutlandı ve çevredeki insanlar bu anı fotoğrafladı.

TÖRENDE GURUR VEREN AÇIKLAMALAR YAPILDI

Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, tören sırasında yapmış olduğu konuşmada, “Bodrum için gurur günü, Bodrum’daki tesislerden bu yatın çıkması bizlere gurur veriyor, istihdam sağlıyor” diye belirtti. Firmanın CEO’su Onur Tekin, teknenin tasarım sürecinin 3 yıl sürdüğünü ve “Çok güzel bir tekneyi suya indirmenin gururu içerisindeyiz. Teknenin tasarım hikayesi yaklaşık 1 yıl sürdü. 2 ay önce bu tekneyi bir müşterimize sattık. Müşterimiz mutlu olduğu için bize bir sipariş daha verdi.” ifadelerini kullandı. Tekin, teknenin 28,5 milyon avro değerinde olduğunu ve tekneyi satın alan kişinin ABD’den bir iş insanı olduğunu da sözlerine ekledi.

ÇALIŞAN SAYISI VE PROJE DETAYLARI

Firmanın ortağı Tufan Güleş, tesislerinde yaklaşık 380 kişinin çalıştığını belirtti ve “Bodrum guletinin vermiş olduğu açık alan ve yaşam alanını dahil edip dizaynı Luca Dini ile birlikte tasarladık. Güzel projeye gönlümüzü ve emeğimizi verdik.” açıklamasında bulundu. Tekne sahibi Tzahi Nachmias da, “Son 10 yıldır tekne sahibiyim. Bodrum, Marmaris ve Göcek’li olan personellerle çalışıyorum. Dünyanın herhangi bir yerinde seyir yapıyor olsam da sadece Türkiye’yi seviyorum” diyerek Türkiye’ye olan bağlılığını ifade etti. Nachmias, önceki 50 metrelik teknelerini sattığını ve şimdi bu yeni teknenin tamamen özel ve şahsi kullanım için olacağını söyledi.