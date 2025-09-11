Bodrum’da Macar Turist Boğuldu

DENİZDE FENALAŞMA OLAYI

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, denizde yaşanan bir olay sonucunda Macaristan uyruklu 77 yaşındaki Laszlo Janos Kovacs boğuldu. Alınan bilgilere göre, akşam saatlerinde Gümbet sahilinde denize giren turist, bir süre sonra fenalaşma belirtileri göstermeye başladı.

VATANDAŞLARDAN YARDIM GELECEK

Su yüzeyinde hareketsiz halde yüzen Kovacs’ı fark eden sahildeki insanlar, hemen yardım etmek için harekete geçti. Turist, sahile çıkarıldıktan sonra kalp masajı uygulandı. İhbar üzerine olay yerine ulaşan 112 Acil Sağlık ekibi ise yaptığı kontrollerde turistin hayatını kaybettiğini belirledi.

TATİLDE FECİ SON

Alınan bilgilere göre, tatil amacıyla ailesiyle birlikte gümbet sahilinde bulunan Kovacs’ın burada bir otelde konakladığı öğrenildi. Olayla ilgili olarak gerekli soruşturma süreçleri başlatıldı.