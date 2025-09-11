Bodrum’da Macar Turist Boğuldu

BOĞULMA OLAYI YAŞANDI

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, denize giren bir Macar turistin boğulma olayı gerçekleşti. Gümbet sahilinde denize giren vatandaşlar, su yüzeyinde hareketsiz bir kişinin bulunduğunu fark etti. Anında harekete geçen çevredekiler, şahsı kıyıya çıkardı ve nefes almadığını belirleyerek 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım talep etti.

SAĞLIK EKİBİ OLAY YERİNDE

Olay yerine intikal eden sağlık ekibi, yaptığı kontrollerde Macaristan uyruklu Laszlo Janos Kovacs’ın (77) hayatını kaybettiğini tespit etti. Turistin denizden çıkarılmasına yardım eden 19 yaşındaki Sena Nur Toprak, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Sahilde yaklaşık 15 dakika kalp masajı yapılmasına rağmen turist kurtarılamadı” dedi.