Bodrum’da Macar Turist Hayatını Kaybetti

OLAYIN GERÇEĞİ

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yer alan Gümbet sahilinde, Macaristan uyruklu 77 yaşındaki Laszlo Janos K., denize girerken yaşamını kaybetti. Olay, akşam saat 21.30 civarında gerçekleşti. Macaristan’dan ailesiyle birlikte tatil için gelen Laszlo Janos K., geç saat olmasına rağmen Gümbet sahilinde suya girmeyi tercih etti.

YARDIM ÇAĞRISI VE MÜDAHALE

Bir süre sonra suda hareketsiz kalan Laszlo Janos K.’yı gören vatandaşlar hemen yardım etmeye koştu. Macar turist, sudan çıkartılırken ihbar üzerine durumu değerlendiren sağlık ve sahil güvenlik ekipleri olay yerine yönlendirildi. Sağlık görevlileri, olay yerinde yaptıkları inceleme sonrasında Laszlo Janos K.’nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Olayla ilgili detaylı bir inceleme süreci başlatıldı.

ÖNEMLİ

Sarıyer’deki Yangın Hızla Söndürüldü

Sarıyer'de bir otelde meydana gelen yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesi ile söndürüldü. Konuklar güvenlik için tahliye edilirken, yangının nedeni araştırılıyor.
Baba, Çocuğunu Korurken Bıçaklandı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir baba, çocuğunu bıçakla kovalayan saldırgandan korumak isterken bıçaklandı; çocuk ise düşerek yaralandı. Olay yerine acil yardım ekipleri sevk edildi.

