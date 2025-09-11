Bodrum’da Macar Turist Hayatını Kaybetti

OLAYIN GERÇEĞİ

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yer alan Gümbet sahilinde, Macaristan uyruklu 77 yaşındaki Laszlo Janos K., denize girerken yaşamını kaybetti. Olay, akşam saat 21.30 civarında gerçekleşti. Macaristan’dan ailesiyle birlikte tatil için gelen Laszlo Janos K., geç saat olmasına rağmen Gümbet sahilinde suya girmeyi tercih etti.

YARDIM ÇAĞRISI VE MÜDAHALE

Bir süre sonra suda hareketsiz kalan Laszlo Janos K.’yı gören vatandaşlar hemen yardım etmeye koştu. Macar turist, sudan çıkartılırken ihbar üzerine durumu değerlendiren sağlık ve sahil güvenlik ekipleri olay yerine yönlendirildi. Sağlık görevlileri, olay yerinde yaptıkları inceleme sonrasında Laszlo Janos K.’nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Olayla ilgili detaylı bir inceleme süreci başlatıldı.