Bodrum’da Mavi Yelken Balığı Vuruldu

OLAYIN GERÇEĞİ

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, nesli tükenme tehlikesi bulunan mavi yelken balığı, bir kişi tarafından zıpkınla vuruldu. Bu anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Bodrum Bölge Liman Başkanlığı, bu balığı avlayan kişiye 12 bin 660 TL para cezası uyguladı. Olay, öğle saatlerinde Bodrum Liman bölgesinde yaşandı. H.A., elindeki zıpkınla mavi yelken balığını vurdu.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA

Bodrum Belediyesi, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Dünya genelinde nesli tükenme tehlikesi altında olan ve kıyılarımızda ender görülen mavi yelken balığına Bodrum Limanımızda zarar verildiğine ilişkin kaydedilen görüntüler bizleri derinden üzmüştür” ifadesine yer verdi. Ayrıca, “Eşsiz maviliğimizin bu nadide güzelliğine yönelik yapılan müdahaleyi şiddetle kınıyor, yasal sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz” diye ekledi.

Suriye Ve Hırvatistan Yeni Dönemde İşbirliği Yapacak

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Hırvat mevkidaşıyla yaptığı görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin yeni bir döneme girdiğini ve işbirliğini artıracaklarını duyurdu.
Çarşamba Dizileri ve Yayın Akışı

Çarşamba akşamı televizyon izleyicileri için dizi seçimleri netleşti. Kanal D, Star TV, Show TV ve TRT 1’de yayınlanacak diziler merakla bekleniyor.

