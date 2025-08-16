Bodrum’da Meksikalı Turist Epilepsi Geçirdi

MÜRETTEBAT UYARISI VE HIZLI MÜDAHALE

Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında seyahat eden bir teknedeki Meksikalı turist, epilepsi nöbeti geçirdi. Olay, önceki gün öğle saatlerinde Datça Knidos’tan Bodrum’a giden bir teknede meydana geldi. Nöbet geçiren turistin durumu üzerine, tekne kaptanı 112 Çağrı Merkezi’nden acil yardım talep etti.

DENİZ KOŞULLARI VE GÜVENLİ TRANSFER

Tekne kaptanı, o bölgedeki deniz şartlarının olumsuz olduğunu belirterek, transferin zor olacağını bildirdi. Bunun üzerine, Karaada açıklarına yakın bir yerden daha güvenli bir transfer yapılması kararlaştırıldı. Planlandığı saatte, tekne Karaada açıklarına gelince, Bodrum Deniz Kurtarma ekipleri ve 112 Acil Sağlık ekipleri buluşma noktasında hazır bulundu. Burada, hasta güvenli bir şekilde transfer edildi.

Meksika vatandaşı olan genç kadın, 112 Acil Sağlık ambulansı ile Bodrum’daki özel bir hastaneye götürüldü. Turistin durumu kontrol altına alındı ve birkaç gün hastanede gözlem altında kalacağı bilgisi edinildi.