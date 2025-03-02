Bodrum’da Milyon Dolarlık Yat Yandı

YANGIN NEDENİYLE MİLYON DOLARI GİDEN MOTORYAT

Muğla’nın Bodrum ilçesinde meydana gelen yangında milyon dolarlık bir motoryat tamamen kül oldu. Alınan bilgilere göre, Bodrum merkezde bulunan Milta Marina’da yer alan motoryat, henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü alev aldı.

ALEVLER HIZLA YAYILDI

Yangın kısa sürede büyüdüğü için yat, güvenlik görevlileri tarafından açık denize çekildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı ancak motoryat kullanılamaz duruma geldi. Yangının neden çıktığına dair araştırmalar devam ederken, ilgili yetkililer olayla bağlantılı soruşturma başlattı.