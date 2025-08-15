Haberler

Bodrum’da Milyon Dolarlık Yat Yangını

YANGIN BODRUM’DA ÇIKTI

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, Yalıkavak koyunda demirli lüks bir motoryatta yangın çıktığı bildiriliyor. Alınan bilgilere göre, olay saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Yangın, 27 metre uzunluğundaki motoryatın elektrik tesisatındaki bir arızadan dolayı başladı. Alevler kısa süre içinde teknenin bir kısmını sarmaya başladı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Yangının duyulmasının ardından bölgeye hızlı bir şekilde Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Bodrum Bölge Liman Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Yangına denizden müdahale ederek alevleri kontrol altına alan ekipler, durumu kısa sürede yönetti. Yangın sonucunda yaralanan kimse olmazken, teknenin bazı bölgelerinde hasar meydana geldi. Olay sonrasında motoryat marinaya çekildi.

Karamürsel’de Orman Yangını Nedeniyle Boşaltma

Karamürsel'deki orman yangını nedeniyle Akçat köyü boşaltıldı. Yangını söndürmek için helikopterler ve arazözlerle yoğun bir mücadele sürdürülüyor.
Kocaelispor, Samsunspor’la Yarın Oynayacak

Kocaelispor, 22 yıl aradan sonra Süper Lig'de Samsunspor ile yeniden buluşacak. İki takım, Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında karşılaşacak.

