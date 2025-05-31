Bodrum’da Minibüs-Otomobil Çarpıştı, 15 Yaralı

KAZA DETAYLARI VE YARALILAR

Bodrum’da meydana gelen kazada, bir yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı ve olay sonucunda toplamda 15 kişi yaralandı. Kaza, Milas-Bodrum Karayolu üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Ahmet K. yönetimindeki 48 S 1221 plakalı yolcu minibüsü, Milas yönünden Bodrum istikametine seyir halindeyken, önündeki İlyas Ç. idaresindeki 48 ARP 670 plakalı otomobille çarpıştı.

OLAYA MÜDAHALE VE HASTANEYE KALDIRILMA

Meydana gelen kazada minibüs içerisindeki 15 yolcu yaralandı. Kaza sonrası, olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri hızla sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde gerçekleştirilen ilk müdahalelerin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazanın ardından başlatılan soruşturma sürecinde, yaralıların durumlarının stabil olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.