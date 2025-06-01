Bodrum’da Minibüs Ve Araç Çarpıştı

KAZA MEYDANA GELDİ

Güvercinlik Mahallesi’nde Bodrum yönünde bir kaza gerçekleşti. Ahmet K. yönetimindeki 48 S 1221 plakalı servis minibüsü, önünde seyreden İlyas Ç. tarafından kullanılan 48 ARP 670 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araç da refüje çıktı. Olayın ardından sağlık, polis ve jandarma ekipleri hızla olay yerine yönlendirildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kaza sonucunda yaralanan 16 kişi, sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere taşındı. Kaza nedeniyle Bodrum yönünde trafik kontrollü olarak tek şeritten akmaya başladı ve bu durum uzun kuyrukların oluşmasına sebep oldu.