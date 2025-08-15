Bodrum’da Motoryat Yangını Söndürüldü

YANGININ NEDENİ VE MÜDAHALE

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bir motoryatta çıkan yangın, Sahil Güvenlik ve Bodrum Bölge Liman Başkanlığı ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yalıkavak Koyu’ndaki 27 metre uzunluğundaki ‘Boboo’ isimli motoryatta, yangın saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Elektrik tesisatından kaynaklanan yangın, ihbar üzerine bölgeye yönlendirilen ekipler tarafından söndürüldü.

ALEVLER BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ

Ekiplerin zamanında müdahalesi sayesinde alevler daha fazla yayılmadan söndürüldü. Yangın sonrası motoryatta oluşan hasar nedeniyle araç marinaya çekildi. Yanan motoryatta oluşan zarar, yetkililer tarafından değerlendiriliyor.