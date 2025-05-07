Bodrum’da Motosiklet-Cip Çarpıştı, Yaralılar Geldi

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Muğla’nın Bodrum ilçesinde motosiklet ile cipin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kaza, Cevat Şakir Mahallesi’ndeki kavşakta saat 11.00’de meydana geldi. Hüseyin T.’nin kullandığı 48 AIZ 384 plakalı motosiklet, Ceylan B.’nin yönetimindeki 34 GS 0090 plakalı ciple çarpıştı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kaza sonrası motosikletten yere savrulan Hüseyin T. ve arkadaşı Osman A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Olay yerinde sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, daha sonra çevredeki hastanelere götürüldü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.